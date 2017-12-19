За изнасилование извращенцам грозит по 15 лет колонии

Как мы уже рассказывали, в Обнинске в октябре изнасиловали 28-летнюю женщину. По этому делу завершено расследование, рассказали нам во вторник, 19 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Как считают следователи, преступление совершили 32-летний житель Обнинска и 24-летний мужчина из Наро-Фоминска.

- В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, совершенных группой лиц с особой жестокостью и грабеже, - подчёркивают в СК. – Ночью 8 октября подозреваемые в одном из развлекательных заведений познакомились с женщиной. После этого в квартире старшего из мужчин преступники совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера, причиняя потерпевшей особые страдания и глумясь над ней.

Кроме того, один из мужчин снял с потерпевшей золотые украшения на 32 тысячи рублей, говорится в информации СК.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.