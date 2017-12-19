За изнасилование извращенцам грозит по 15 лет колонии

Как мы уже рассказывали, в Обнинске в октябре изнасиловали 28-летнюю женщину. По этому делу завершено расследование, рассказали нам во вторник, 19 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Как считают следователи, преступление совершили 32-летний житель Обнинска и 24-летний мужчина из Наро-Фоминска.
- В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, совершенных группой лиц с особой жестокостью и грабеже, - подчёркивают в СК. – Ночью 8 октября подозреваемые в одном из развлекательных заведений познакомились с женщиной. После этого в квартире старшего из мужчин преступники совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера, причиняя потерпевшей особые страдания и глумясь над ней.
Кроме того, один из мужчин снял с потерпевшей золотые украшения на 32 тысячи рублей, говорится в информации СК.
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
|
Сообразили на троих: прокуратура нашла виновных в пропаже миллионов 19.12.2017 13:01
Завяли помидоры: любовник калужанки исчез вместе с машиной 19.12.2017 10:48
В бешенстве мужчина пытался задушить жену 19.12.2017 09:33
Трудники монастыря изнасиловали девушку 18.12.2017 17:35
Найдена женщина, укравшая с карты родственницы почти 140 тысяч 18.12.2017 15:47
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: