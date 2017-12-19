Безработный из-за денег убил пенсионерку

19.12.2017 12:49 2003

17 декабря в полицию обратились родственники 70-летней жительницы Кирова. Они сообщили, что пенсионерка пропала. Вместе с ней исчез и автомобиль «Вольво».

Было возбуждено уголовное дело. Под подозрение в убийстве попал 40-летний неработающий ранее судимый местный житель. Он был знаком с пропавшей - устанавливал сигнализацию в её доме.

- Мужчина признался в убийстве, а также показал место, где оставил тело женщины и её автомобиль. Все улики были обнаружены в месте, указанном подозреваемым, в лесополосе Кировского района, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Как пояснили в СК, погибшая раньше жила в Москве, была довольно успешным предпринимателем. А на пенсии решила перебраться в Киров. Мужчина знал, что у неё водятся деньги. По его словам, он попросил у женщины в долг, а когда та отказала, убил. Следователи проверяют информацию о том, что ранее мужчина воровал у пенсионерки деньги, но та в правоохранительные органы не обращалась, поскольку он их сам возвращал.

40-летний мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.