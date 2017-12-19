Завяли помидоры: любовник калужанки исчез вместе с машиной

В полицию Калуги обратилась женщина. Она сообщила о пропаже автомобиля стоимостью 700 000 рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что автомобиль, припаркованный у дома потерпевшей, исчез одновременно с её новым возлюбленным.
- Около месяца назад одинокая калужанка познакомилась с мужчиной из района. Вскоре он переехал к ней жить, - сообщает во вторник, 19 декабря, пресс-служба УМВД России по Калуге. - Проснувшись декабрьским утром, женщина вначале обнаружила отсутствие возлюбленного, а затем и пропажу автомобиля.
Через несколько часов сотрудники ППС задержали 32-летнего мужчину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
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