Завяли помидоры: любовник калужанки исчез вместе с машиной

В полицию Калуги обратилась женщина. Она сообщила о пропаже автомобиля стоимостью 700 000 рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что автомобиль, припаркованный у дома потерпевшей, исчез одновременно с её новым возлюбленным.

- Около месяца назад одинокая калужанка познакомилась с мужчиной из района. Вскоре он переехал к ней жить, - сообщает во вторник, 19 декабря, пресс-служба УМВД России по Калуге. - Проснувшись декабрьским утром, женщина вначале обнаружила отсутствие возлюбленного, а затем и пропажу автомобиля.

Через несколько часов сотрудники ППС задержали 32-летнего мужчину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.