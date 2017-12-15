Задержан мужчина, который разбивал стёкла в припаркованных машинах

На днях в Калуге полицейские задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают как минимум в четырёх кражах из автомобилей, которые произошли в ноябре-декабре этого года.
По версии следствия, по ночам мужчина выбирал машины без сигнализации, разбивал стекло и воровал вещи из салона.
Сейчас полиция проверяет причастность калужанина к другим подобным кражам. Мужчине грозит до 5 лет колонии.
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