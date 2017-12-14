В Калуге из автосервиса украли сейф

28-летнего мужчину подозревают в краже сейфа с 200 000 рублей из автосервиса. Задержать его удалось благодаря информации о машине, на которой он скрылся.

- Находясь на маршруте патрулирования, группа задержания вневедомственной охраны обнаружила в одном из дворов Калуги автомобиль, по приметам схожий с разыскиваемым, - сообщает в четверг, 14 декабря, пресс-служба управления Росгвардии по Калужской области.

Мужчину передали полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело.