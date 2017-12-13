Работница страховой украла из сейфа почти 600 тысяч

В Калужской области завели уголовное дело на 28-летнюю женщину, ранее работавшую в страховой компании.

По версии следствия, с мая 2016 по август 2017 года сотрудница незаметно брала из сейфа фирмы деньги. Общая сумма ущерба составила 577 218 рублей.

Пропажа денег обнаружилась в ходе ревизии.

- Мы полагаем, что возможной причиной совершения противоправных действий могли стать долги по кредитным обязательствам подозреваемой, - рассказали в среду, 13 декабря, в УМВД по Калужской области.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.