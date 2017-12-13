Работница страховой украла из сейфа почти 600 тысяч

В Калужской области завели уголовное дело на 28-летнюю женщину, ранее работавшую в страховой компании.
По версии следствия, с мая 2016 по август 2017 года сотрудница незаметно брала из сейфа фирмы деньги. Общая сумма ущерба составила 577 218 рублей.
Пропажа денег обнаружилась в ходе ревизии.
- Мы полагаем, что возможной причиной совершения противоправных действий могли стать долги по кредитным обязательствам подозреваемой, - рассказали в среду, 13 декабря, в УМВД по Калужской области.
Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
|
Мужчина заплатил за желание прикрыть пьяного автомобилиста 12.12.2017 10:16
Мигрант попался на взятке 12.12.2017 09:08
После смерти подростка чиновницу ждёт суд 11.12.2017 16:40
Волосы украли из калужского салона красоты 11.12.2017 14:52
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: