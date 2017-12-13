Разбой на трассе: «Газель» заблокировали, у водителя забрали 450 тысяч

Разбойное нападение на водителя «Газели» произошло в Малоярославецком районе на трассе М3 «Украина». В среду, 13 декабря, об этом случае рассказали в УМВД по Калужской области.

– Ночью неизвестные лица на легковом автомобиле перекрыли движение водителю «Газели», порезали шины на машине и потребовали отдать сумку, в которой лежали 450 тысяч рублей, - говорят в полиции. – Злоумышленники угрожали предметом, похожим на нож. Забрав сумку, они скрылись.

Пострадавший смог запомнить часть номера авто, на котором уехали разбойники. Благодаря этой информации, их удалось найти. Задержаны жители Москвы – 27 и 28 лет. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии.