Разбой на трассе: «Газель» заблокировали, у водителя забрали 450 тысяч

Разбойное нападение на водителя «Газели» произошло в Малоярославецком районе на трассе М3 «Украина». В среду, 13 декабря, об этом случае рассказали в УМВД по Калужской области.
– Ночью неизвестные лица на легковом автомобиле перекрыли движение водителю «Газели», порезали шины на машине и потребовали отдать сумку, в которой лежали 450 тысяч рублей, - говорят в полиции. – Злоумышленники угрожали предметом, похожим на нож. Забрав сумку, они скрылись.
Пострадавший смог запомнить часть номера авто, на котором уехали разбойники. Благодаря этой информации, их удалось найти. Задержаны жители Москвы – 27 и 28 лет. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии.
|
Работница страховой украла из сейфа почти 600 тысяч 13.12.2017 10:35
Мужчина заплатил за желание прикрыть пьяного автомобилиста 12.12.2017 10:16
Мигрант попался на взятке 12.12.2017 09:08
После смерти подростка чиновницу ждёт суд 11.12.2017 16:40
Волосы украли из калужского салона красоты 11.12.2017 14:52
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: