После смерти подростка чиновницу ждёт суд

Как мы рассказывали, в Сосенском уголовник убил своего 15-летнего сына. В халатности при этом обвиняется начальник отдела администрации Козельского района.
По версии следствия, в 2015 году сотрудница администрации, занимавшая тогда должность главного специалиста отдела опеки и попечительства, выступала дознавателем по уголовному дела об избиении подростка отцом.
Мальчик проживал в неблагополучной, неполной семье с бабушкой и отцом-уголовником, убившим его мать. Глава семьи пил, нигде не работал, ребенком не занимался, обращался с ним жестоко, неоднократно избивал.
- Сотрудница администрации незамедлительных мер, направленных на отобрание несовершеннолетнего у отца, не предприняла, - добавляют в понедельник. 11 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Отец ребенка лишен либо ограничен в правах не был. Выход в семью специалистом отдела не осуществлялся, беседы с несовершеннолетним не проводились. Другие должностные лица отдела, в том числе начальник, в известность о фактах нарушения прав ребенка поставлены не были.
Уголовное дело направлено в суд. Вину чиновница не признает. Ей грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.
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