Чиновникам вынесли приговор за махинации с землёй

В Ферзиковском районе на днях вынесли приговор бывшему главе администрации села Авчурино и его жене - сотруднице администрации. Их признали виновными в незаконном отчуждении земельных участков, рассказали в понедельник, 11 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в 2013 году супруги незаконно оформили два земельных участка, каждый из которых стоил больше миллиона рублей.

Решением суда мужчина получил 5 лет условно, а женщина - три года условно и штраф в 500 тысяч. Обоим осужденным назначен испытательный срок 4 года.