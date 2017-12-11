Чиновникам вынесли приговор за махинации с землёй

В Ферзиковском районе на днях вынесли приговор бывшему главе администрации села Авчурино и его жене - сотруднице администрации. Их признали виновными в незаконном отчуждении земельных участков, рассказали в понедельник, 11 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, в 2013 году супруги незаконно оформили два земельных участка, каждый из которых стоил больше миллиона рублей.
Решением суда мужчина получил 5 лет условно, а женщина - три года условно и штраф в 500 тысяч. Обоим осужденным назначен испытательный срок 4 года.
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