Разгневанный мужчина облил дверь любовницы бензином

В полицию на днях обратилась жительница Жиздры. Она рассказала, что поругалась со своим 26-летним сожителем, в ответ он стал угрожать ей убийством.

- В подтверждение реальности своей угрозы, мужчина облил порог и входную дверь дома бензином, якобы намереваясь их поджечь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Полицейские задержали его. Мужчина во всём сознался. С места происшествия изъята пластиковая канистра из-под горюче-смазочных материалов. За угрозу убийством сожителю грозит до 2 лет.