Наркоман пытался убить друга, а в больнице разговорился с Путиным

28-летнего жителя Товарково подозревают в покушении на убийство.
По версии следствия, 30 ноября в обед к нему в квартиру пришёл приятель. 28-летний мужчина в тот момент был под кайфом, ему стало казаться, что гость хочет убить его мать. Женщины, к слову, дома не было.
- Он схватил нож и нанёс гостю не менее пяти ударов по лицу, шее, затылку. Потерпевший оказал активное сопротивление и покинул квартиру, - подробности драмы во вторник, 5 декабря, сообщает калужское региональное отделение Следственного комитета.
В настоящее время подозреваемый находится на стационарном лечении в наркологическом диспансере, его состоянии сопровождается различными фобиями и бредом. Мужчине кажется, что ему отрезали ноги, периодически он «беседует» с президентом России Владимиром Путиным.
За покушение на убийство жителю Товарково грозит до 11 лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за содержание наркопритона.
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