Калужанка создала фиктивный Интернет-магазин

Калужский районный суд вынес приговор 39-летней калужанке. Она признана виновной в мошенничестве.

В конце января женщина создала фиктивную страницу Интернет-магазина в соцсети. На ней был размещён каталог женской одежды с указанием стоимости и контактные телефоны.

- В ходе переписки в социальной сети или посредством телефонных переговоров женщина убеждала потенциальных покупателей приобрести якобы имеющийся у нее товар и перечислить деньги на банковскую карту, - сообщает областная прокуратура.

С января по июль 2016 года таким способом она обманула 12 покупателей. Доверчивые люди перечислили ей от 2,8 тысяч до 37 тысяч. Ущерб составил около 117 тысяч рублей. Вину мошенница признала полностью и возместила потерпевшим ущерб.

Суд приговорил её к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.