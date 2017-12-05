Девушка-сладкоежка вынесла из супермаркета 18 коробок конфет

Несовершеннолетнюю жительницу Калужской области обвиняют в краже конфет.

- Девушка, находясь в торговом зале одного из обнинских супермаркетов, взяла с прилавка шоколадную продукцию и, положив её в пакет, покинула магазин, не оплатив товар, - сообщает во вторник, 5 декабря, пресс-служба УМВД по Обнинску.

Всего калужанка вынесла 18 коробок с наборами шоколадных конфет известной марки на 4200 рублей. Разоблачить воровку-сладкоежку помогли записи с видеокамер.

В настоящее время проверяется причастность девушки к совершению двух аналогичных краж из супермаркетов, где также пропал шоколад.

Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.