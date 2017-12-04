Жена выдала: за убийство на огороде мужчина сел на 9 лет

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила без изменения приговор в отношении 53-летнего жителя Людиново, которого признали виновным в убийстве.
Преступление было совершено в июне этого года. 53-летний мужчина встретил знакомого и пригласил к себе на огород. Приятели выпили, поругались и подрались.
Во время драки, хозяин огорода схватил нож и не менее 8 раз ударил гостя в грудь и шею, сообщает в понедельник, 4 декабря, прокуратура Калужской области. От острой кровопотери мужчина скончался на месте. А убийца ушёл домой. Наутро он вернулся и оттащил тело в сарай.
Жена убийцы, обнаружив труп, обратилась в полицию.
53-летний мужчина приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить дочери погибшего 1 миллион рублей.
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