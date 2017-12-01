Работница почты присвоила деньги за посылки

В Малоярославецком районе работницу почтового отделения обвиняют в присвоении 56 тысяч рублей. Преступление совершено в начале этого года, сообщили в пятницу, 1 декабря, в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, женщина принимала деньги в качестве оплаты посылок, но кассовые операции отменяла якобы для исправления ошибочных данных.

Ранее она уже была судима по статье «Присвоение или растрата». Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.