Разборки в стиле 90-х

Станислав КОВАЛЕНКО пришёл в редакцию помятый, небритый, с запахом лёгкого перегара. Мужчина говорит, что не спит по ночам и реально опасается за свою жизнь. В доказательство даёт послушать запись разговора с бывшим работодателем.

На ней мужчины, не стесняясь в выражениях, кроют друг друга отборным матом. Периодически Станислав прерывает поток брани вопросами: «Когда машину вернёшь?» В ответ: «Машину? Какую машину? Я башку тебе снесу. Кладбище ждёт тебя, братуха! Я тебе яйца отрублю! Я тебя уничтожу!»

Станислав утверждает, что теперь только такие разговоры ведёт с ним экс-босс Анатолий Степанов.

— Меня всего колотит, — жалуется Коваленко. — Степанов на ветер слов не бросает. Он знает, где я живу.

Деньги или автомобиль

Эта криминальная история произошла в конце лета. Станислав неофициально трудился прорабом на стройке рынка на Ольговке. Шеф доверял ему настолько, что давал деньги на руки, прося лишь вносить расходы в тетрадь.

— 29 августа Степанов приехал на стройку не один — с землекопом и каким-то крепким, здоровым парнем, — вспоминает Станислав Коваленко. — Зашли, закрыли меня на рынке. И началось! Стали требовать отчёт по израсходованным деньгам: «Ты должен отчитаться по-настоящему!». Я подготовил таблицу — выходило, что Степанов мне ещё должен. Но он стал кричать, что не хватает 150 тысяч рублей, а теперь требует уже 200 тысяч. Угрожал расправиться. И в итоге забрал у меня машину — Chery SAV T11, 2007 года. Типа отдашь деньги, и я её тебе верну.

Доверяй, но проверяй

Своя версия случившегося — у Анатолия СТЕПАНОВА.

— Я строил рынок за свой счёт, весь свой бизнес продал, все личные деньги вложил, даже сбыл LEXUS и Mercedes. Взял Коваленко на работу управленцем, дал ему 700 тысяч рублей. Он ни разу за них не отчитался. На работу ходил не каждую неделю, водку пил, прикидывался больным. Говорю: «Покажи чеки!» Чеков нет. Снимет в магазине на телефон ценники и показывает. Покупает бэушные материалы. Говорит, что я ему угрожаю? Я просто считаю, что за такое дело надо оторвать одно место — мужское достоинство. Он писал отчёт в тетради: купил то-то — 100 тысяч рублей, купил то-то — 60 тысяч, купил то-то — 30 тысяч рублей. Ничего не совпадает! «Дай мне чеки! Что ты пишешь?» Купил двери за 40 тысяч рублей, через неделю фиксирует, что эти двери стоят уже 50 тысяч. Всё, что он построил, надо ломать или переделывать. Автомобиль он сам бросил. Кинул ключи, документы и убежал. Да это и не автомобиль — хлам. Мне он не нужен. Говорю: «Забери его!» «Нет, когда принесу деньги, тогда заберу!». Вы знаете, что у него есть судимость за растрату? Он и раньше обворовывал людей!

При этом Степанов по поводу недостачи 200 тысяч рублей в полицию не обращался.

— Ну обращусь, а что с него взять? Он сидит дома, пьёт. Присудят ему платить мне по 1000 рублей в месяц, — вздыхает Степанов.

В завершение разговора приглашает приехать на стройплощадку и убедиться, что его прораб-управленец несколько месяцев бил баклуши.

Пропала без вести

А вот гражданская жена Станислава Коваленко в полицию обратилась. Ведь автомобиль — её собственность.

Однако правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, да и искать железного коня не собираются.

— Установить местонахождение автомашины не представилось возможным, — так говорится в очередном официальном ответе полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанном 15 октября.

Стражи порядка уверены, что машину своей сожительницы Коваленко оставил добровольно. А затем, испугавшись гнева гражданской жены, придумал версию об отобранном транспорте.

Не сочли стражи порядка, что эмоциональные разговоры «по душам» можно считать реальными угрозами.

— Меня в полиции спрашивали: «Тебе нож к горлу или пистолет к виску на рынке приставляли? Нет!» Да там лопат столько стоит, ударят, мало не покажется, — считает Коваленко. — Идти к нему требовать вернуть машину я боюсь.

Несколько месяцев с гражданской женой он ходит в полицию — пишет одно заявление за другим, не соглашаясь с отказами. Обращались они и в прокуратуру. В итоге правоохранительные органы обязали ещё раз рассмотреть заявления Коваленко и его сожительницы.

— В настоящее время ведётся проверка, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Калуге. — О её результатах мы вам обязательно сообщим.

Эта статья опубликована в свежем номере газеты «Калужский перекрёсток» от 29 ноября 2017 года. Она также доступна для просмотра и скачивания в электронном архиве издания.