82-летнего дедушку пытали и убили из-за денег

В жестоком убийстве 82-летнего дедушки обвиняют двух жителей Козельского района.
По версии следствия, 5 марта обвиняемые, узнав, что у престарелого мужчины может находиться крупная сумма денег, подъехали к его дому. Выяснив, что пенсионера нет, они пытались проникнуть внутрь. Однако внезапно 82-летний дедушка вернулся. И преступникам пришлось скрыться.
- Спустя две недели сообщники прибыли к дому пенсионера, постучали в дверь и, когда тот её открыл, напали на него - нанесли не менее 30 ударов, - сообщает в пятницу, 1 декабря, прокуратура Калужской области.
Мужчины связали пенсионеру руки веревкой, требуя выдать деньги и иное ценное имущество. От полученных травм 82-летний мужчина скончался. Из его дома обвиняемые похитили 600 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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