Житель Медыни заступился за женщин и получил 7 лет колонии

На днях суд вынес приговор жителю Медыни, которого признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

- Вечером 17 августа в ходе совместного распития спиртного между осужденным и потерпевшим произошел конфликт, - рассказали в среду, 29 ноября, в прокуратуре Калужской области. - Причиной конфликта явились воспоминания компании о недостойном поведении потерпевшего по отношению к женщинам.

Как выяснилось в ходе следствия, виновник не менее девяти раз ударил свою жертву в голову и тело. Вскоре пострадавший скончался.

- Подсудимый факт нанесения телесных повреждений не отрицал, но утверждал об отсутствии умысла на причинение тяжких телесных повреждений, - отмечают в прокуратуре. - Однако суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.