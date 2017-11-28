Девушка оформила кредит на паспорт мужчины

Житель Людиново внезапно обнаружил, что на него оформлен кредит в 80 тысяч рублей в одном из банков. Во вторник, 28 ноября, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.
- Как пояснил пострадавший, кредит оформили на паспорт, который он потерял, когда был пьян, - говорят в полиции. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность женщины, подозреваемой в совершении мошеннических действий. Ей оказалась ранее судимая молодая жительница Людиново, не имеющая официального источника дохода.
Несмотря на то, что даже пол у подозреваемой отличается от паспортных данных, работники организации одобрили ей кредит на достаточно крупную сумму. Девушке грозит 5 лет лишения свободы. Проверка по этому делу сейчас продолжается.
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