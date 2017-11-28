С карточки калужанки украли 140 000 рублей

У жительницы Калуги украли с карты 140 000 рублей. По подозрению в совершении преступления задержан её 39-летний знакомый.

- Потерпевшая около месяца назад познакомилась с этим мужчиной, - рассказали во вторник, 28 ноября, в УМВД по Калужской области. - Между ними завязались доверительные отношения. Калужанка настолько прониклась симпатией к новому приятелю, испытывающему материальное затруднение, что позволила ему осуществлять покупки продуктов в магазине, используя при оплате за товар принадлежащую ей банковскую карту, предварительно сообщив ему пин-код.

Но спустя несколько дней после расставания женщина обнаружила, что с её счёта списаны все деньги.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.