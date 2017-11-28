С карточки калужанки украли 140 000 рублей

У жительницы Калуги украли с карты 140 000 рублей. По подозрению в совершении преступления задержан её 39-летний знакомый.
- Потерпевшая около месяца назад познакомилась с этим мужчиной, - рассказали во вторник, 28 ноября, в УМВД по Калужской области. - Между ними завязались доверительные отношения. Калужанка настолько прониклась симпатией к новому приятелю, испытывающему материальное затруднение, что позволила ему осуществлять покупки продуктов в магазине, используя при оплате за товар принадлежащую ей банковскую карту, предварительно сообщив ему пин-код.
Но спустя несколько дней после расставания женщина обнаружила, что с её счёта списаны все деньги.
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
|
Трое калужан торговали наркотиками за биткоины 27.11.2017 14:36
27-летняя женщина вонзила нож в спину любимого 26.11.2017 16:56
В Калуге отвергнутый ухажёр напал с ножом на приятеля 24.11.2017 14:43
Калужанин обматерил сотрудника ГИБДД 24.11.2017 11:22
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: