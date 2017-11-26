27-летняя женщина вонзила нож в спину любимого

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении 27-летней женщины, которую подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью. В воскресенье, 26 ноября, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

Конфликт между женщиной и её сожителем произошёл после совместного застолья.

- Женщина хотела уйти из дома, но сожитель был против, - говорят в полиции. - Она взяла со стола кухонный нож и нанесла своему мужчине удар в спину. В результате потерпевшему было причинено телесное повреждение в виде колотой раны спины, которая квалифицируется как легкий вред здоровью.

Подозреваемой грозит до двух лет колонии.