Воришки-недотёпы потеряли колбасу и разбили бутылку водки

Двух незадачливых воришек доставили в полицейские участки. Один из них пытался вынести продукты из магазина в Людиново.
- Находясь в торговом зале, он спрятал под одежду несколько батонов колбасы, но был замечен товароведом, который потребовал вернуть продукты, - сообщает в среду, 27 сентября, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Однако посетитель стал отрицать факт кражи и вышел из магазина.
Работник магазина преследовал похитителя на улице. В итоге у мужчины из брюк выпала колбаса. Общая стоимость ущерба составила более 600 рублей.
Второй курьезный случай произошел в одном из супермаркетов Обнинска.
- Посетитель, взяв с витрины бутылку водки стоимостью 574 рубля, игнорируя требования кассира, покинул магазин, - сообщает полиция.
Мужчину вскоре задержали стражи порядка. Он им рассказал, что не успел отведать похищенный товар, так как, убегая, выронил и разбил бутылку.
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