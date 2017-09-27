Воришки-недотёпы потеряли колбасу и разбили бутылку водки

Двух незадачливых воришек доставили в полицейские участки. Один из них пытался вынести продукты из магазина в Людиново.

- Находясь в торговом зале, он спрятал под одежду несколько батонов колбасы, но был замечен товароведом, который потребовал вернуть продукты, - сообщает в среду, 27 сентября, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Однако посетитель стал отрицать факт кражи и вышел из магазина.

Работник магазина преследовал похитителя на улице. В итоге у мужчины из брюк выпала колбаса. Общая стоимость ущерба составила более 600 рублей.

Второй курьезный случай произошел в одном из супермаркетов Обнинска.

- Посетитель, взяв с витрины бутылку водки стоимостью 574 рубля, игнорируя требования кассира, покинул магазин, - сообщает полиция.

Мужчину вскоре задержали стражи порядка. Он им рассказал, что не успел отведать похищенный товар, так как, убегая, выронил и разбил бутылку.