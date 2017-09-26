Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Вторник, 26 сентября
66.99 / 69.49
$ 56.38 / 58.68
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

За убийство термосом мужчину посадили на 6 лет

26.09.2017 12:06 8 1128 Елена Французова
За убийство термосом мужчину посадили на 6 лет

Как мы рассказывали, 15 апреля в больнице Обнинска от черепно-мозговой травмы скончался 44-летний мужчина. Вскоре по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, был задержан его сослуживец.

В ходе расследования выяснилось, что инцидент произошёл, когда мужчины вместе возвращались с работы. Они вышли на остановке и поругались.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения один из участников ссоры ударил второго по голове  пакетом, в котором находились два металлических термоса. Позже термос с вмятиной обнаружили следователи в квартире задержанного.

- В судебном заседании осужденный вину признал частично, пояснив, что умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему не имел, удар пакетом по голове ему нанес случайно, не заметив рядом с собой, - сообщает во вторник, 26 сентября, Калужская областная прокуратура.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Мужчину до смерти забили битой в Калуге 26.09.2017 11:18

Во все тяжкие: сотрудница полиции угнала и продала машину отца 25.09.2017 15:13

Труп мужчины нашли в Калуге 25.09.2017 13:06

Мошенница украла у калужан 635 тысяч рублей 22.09.2017 14:50

Квартирный вопрос: убийца получил паспорт жертвы и продал жильё 22.09.2017 12:33

26.09.2017 13:32 497 7
26.09.2017 11:02 835 7
26.09.2017 10:28 738 10
Все народные новости →

Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 28 сентября, 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Арена КТЗ, ДК
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

вт 26 сентября, 19:00
Детские мероприятия
Дело в Соусе, кафе
вт 26 сентября, 19:00
мастер-класс по изготовлению кейк- попсов
Дело в Соусе, кафе
сб 30 сентября, 12:00
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 30 сентября, 13:00
Научная суббота в Безумной лаборатории
Безумная лаборатория

Концерты

вт 26 сентября, 19:00
Вечер фортепианной музыки с Полиной Кузнецовой
Дом музыки
вт 26 сентября, 19:00
Проект ХБ
Мажор, бар
ср 27 сентября, 19:00
Концерт "Кругосветное путешествие с Губернским духовым оркестром"
Филармония
чт 28 сентября, 19:00
Концерт "Кружевница"
Филармония

Кино

Kingsman: Золотое кольцо
В гостях у Элис
мама!
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
Новости компаний

Портфель кредитных карт ВТБ превысил 20 млрд рублей

«Ростелеком» предлагает калужанам видеонаблюдение в Умном доме

Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платежной системы «Мир»

Филиал «Калугаэнерго» принял участие в фестивале #ВместеЯрче в Калуге

Опросы
Краеведы выходят на пикет «Сохраним старую Калугу». А вы хотите, чтобы старые дома сохранялись и на это тратились деньги? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Самокат

Viktorch1311 22 сен 2017 10:59

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

Новости партнеров

Фитнес питание, как залог крепкого здоровья

Что такое Форекс, и как простому человеку заработать на валютном рынке?

Электронная коммерция: преодоление трудностей на примере магазина сантехники

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.