За убийство термосом мужчину посадили на 6 лет

Как мы рассказывали, 15 апреля в больнице Обнинска от черепно-мозговой травмы скончался 44-летний мужчина. Вскоре по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, был задержан его сослуживец.
В ходе расследования выяснилось, что инцидент произошёл, когда мужчины вместе возвращались с работы. Они вышли на остановке и поругались.
Будучи в состоянии алкогольного опьянения один из участников ссоры ударил второго по голове пакетом, в котором находились два металлических термоса. Позже термос с вмятиной обнаружили следователи в квартире задержанного.
- В судебном заседании осужденный вину признал частично, пояснив, что умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему не имел, удар пакетом по голове ему нанес случайно, не заметив рядом с собой, - сообщает во вторник, 26 сентября, Калужская областная прокуратура.
Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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