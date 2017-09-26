Мужчину до смерти забили битой в Калуге

Двое калужан признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В феврале 2017 года между тремя мужчинами произошла ссора, пришедшая в драку.
- Осужденные избили потерпевшего руками и битой, - сообщает во вторник, 26 сентября, областная прокуратура.
От полученных травм мужчина скончался.
Участников драки приговорили к 9 и 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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