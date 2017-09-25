Во все тяжкие: сотрудница полиции угнала и продала машину отца

В Калуге 32-летняя женщина - участковый уполномоченный одного из отделов полиции обвиняется в использовании заведомо подложной справки о нетрудоспособности и хищении автомобиля у своего отца.

Как оказалось, женщина не вышла на работу без уважительной причины. А чтобы не быть привлечённой к дисциплинарной ответственности за прогул, предоставила поддельную справку.

- Однако у руководства УМВД возникли сомнения в подлинности справки, - сообщает в понедельник, 25 сентября, областная прокуратура. - Была назначена служебная проверка, по результатам которой Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Также участковый обвиняется в краже.

- Установлено, что в апреле этого года женщина с помощью своего сожителя и ещё нескольких человек отбуксировала легковушку отца с парковки одного из сетевых магазинов в гаражный кооператив. А затем продала машину за 170 тысяч рублей, - добавляют в прокуратуре.

Во время расследования женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.