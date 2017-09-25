Труп мужчины нашли в Калуге

В пятницу, 22 сентября, в одном из домов на улице Садовой в Калуге было обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти.

Вскоре задержали подозреваемого в убийстве 46-летнего неработающего москвича.

По версии следствия, ночью 22 сентября в доме на Садовой отдыхали трое мужчин. Они выпивали. Когда москвич вышел на улицу, двое оставшихся в квартире мужчин поругались - один из них разбил бровь другому.

- В это время в дом вернулся столичный товарищ, который стал защищать друга с разбитой бровью, вступив конфликт с 39-летним знакомым, - сообщает 25 сентября калужское региональное управление Следственного комитета. - Последний вооружился вилкой и ножом, но москвич выхватил нож и нанес потерпевшему не менее пяти ножевых ранений, в том числе в шею.

Подозреваемый заключён под стражу. Он пояснил, что совершил преступление в состоянии «помутнения». По уголовному делу назначены три судебно-медицинских, дактилоскопическая экспертизы, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.