У 20-летнего калужанина нашли почти 2 килограмма наркотиков

Калужская полиция в пятницу, 22 сентября, сообщила о задержании 20-летнего парня, у которого нашли почти 2 килограмма марихуаны.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас расследование продолжается.