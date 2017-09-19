Пьяный мужчина кричал с балкона, что взорвёт многоэтажку

29-летнего жителя Обнинска обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
- 13 сентября мужчина, находясь в квартире одного из домов на улице Победы в пьяном виде, из хулиганских побуждений выкрикнул с балкона намерение взорвать жилой дом с использованием газового баллона, который находится в квартире, - сообщает во вторник, 19 сентября, прокуратура Калужской области.
Мужчине грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.
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