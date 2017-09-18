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28-летнего мужчину до полусмерти избили в баре

18.09.2017 12:04 6 2241 Елена Французова
28-летнего мужчину до полусмерти избили в баре

В понедельник, 11 сентября, в больнице Обнинска скончался 28-летний житель Малоярославецкого района. 

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти  стала черепно-мозговая травма. Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Вскоре были задержаны двое местных жителей 16 и 20 лет.

- По версии следствия, в ночь на 8 сентября погибший пошел в круглосуточный магазин-бар на улице Курчатова, в котором выпивал спиртное, - сообщает в понедельник, 18 сентября, калужское региональное управление Следственного комитета. - В бар зашла компания молодых людей, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вступили в словесный конфликт с потерпевшим, в результате двое из них избили мужчину сначала в помещении бара, а затем повалили его на газон около магазина и избили ногами.

Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


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Тэги: криминал убийство

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