Разбойник две недели мастурбировал у детской площадки

На днях в полицию обратились педагоги школы поселка Муратовка. Ученики рассказали им, что каждый день с 1 по 12 сентября какой-то мужчина мастурбировал вблизи детской площадки, на которой находились девочки 12-14 лет.
- Сотрудники полиции по описанию потерпевших задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Мужчина своей семьи не имеет, состоит на учете у нарколога, недавно освободился из мест лишения свободы. Наказание отбывал за разбойное нападение.
Следователь провел обыск жилья разбойника, изъял его одежду. Сейчас готовится ходатайство перед судом о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
За развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц, извращенцу грозит до 12 лет лишения свободы.
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