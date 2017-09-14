Отморозок забил калужанина до смерти и с малолетним братом обокрал его квартиру

В четверг, 14 сентября, региональное управление Следственного комитета сообщила об осуждении отморозка, которого осудили за семь преступлений.

26-летний калужанин признан виновным в нанесении тяжких повреждений, повлекших смерть, незаконном проникновении в жилище, краже, двух грабежах, угрозе убийством и вовлечении несовершеннолетних в особо тяжкие преступления путем угроз.

Этот букет нелюдь набрал всего за три месяца, которые прошли со дня его освобождения из тюрьмы. Ранее он уже был пять раз судим за хищения и угоны.

Как установило следствие, самое тяжкое преступление отморозок совершил в июле прошлого года. Он со своим младшим братом и его 16-летним другом пришёл к своей знакомой и стал ломиться к ней в дом. На крики и стук вышел сосед девушки сверху и матом попросил буяна успокоиться. Однако тот принялся избивать мужчину. Сначала на лестничной клетке, а потом и в его квартире.

Когда калужанин потерял сознание, отморозок вынес из его дома плазменный телевизор, приставку «Триколор», планшет, колонки и с малолетними спутниками, которые ждали его на улице, принес украденное домой.

- После этого осужденный решил вернуться в квартиру потерпевшего, чтобы отыскать и похитить другое ценное имущество, - говорят в Следственном комитете. - На этот раз он, угрожая насилием, потребовал от своих двух младших братьев 12 и 13 лет и их 16-летнего друга помочь совершить хищение, однако последний отказался. Тогда осужденный с двумя братьями, не достигшими возраста уголовной ответственности, снова пришел в квартиру потерпевшего и похитил микроволновую печь.

Избитого калужанина обнаружили в тот же день и доставили в больницу, где ему поставили диагноз тупая травма с разрывами внутренних органов. Он скончался на следующее утро.

- На след преступника удалось выйти не сразу, - говорят в Следственном комитете. - Первоначально в совершении преступления был заподозрен другой человек, с которым у потерпевшего могли быть неприязненные отношения. Однако следователи и оперативники отрабатывали и другие версии. Спустя месяц через известный сайт частных объявлений удалось обнаружить украденный из квартиры планшет и через покупателя выйти на след виновного.

Мало того, уже после задержания выяснилось, что за день до него отморозок ограбил женщину на улице Телевизионной.

В ходе следствия было установлено, что несовершеннолетние братья отморозка состоят на учете в полиции, прогуливают школу, запугали сверстников своим «крутым» братом и во всем подражали ему.

Приговор, согласно которому осужденный ближайшие 13 лет проведет в колонии строго режима, пока в законную силу не вступил.