Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Четверг, 14 сентября
67.77 / 69.91
$ 56.83 / 58.89
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Отморозок забил калужанина до смерти и с малолетним братом обокрал его квартиру

14.09.2017 16:26 13 1330 Сергей ПЕТРОВ
Отморозок забил калужанина до смерти и с малолетним братом обокрал его квартиру

В четверг, 14 сентября, региональное управление Следственного комитета сообщила об осуждении отморозка, которого осудили за семь преступлений.

26-летний калужанин признан виновным в нанесении тяжких повреждений, повлекших смерть, незаконном проникновении в жилище, краже, двух грабежах, угрозе убийством и вовлечении несовершеннолетних в особо тяжкие преступления путем угроз.

Этот букет нелюдь набрал всего за три месяца, которые прошли со дня его освобождения из тюрьмы. Ранее он уже был  пять раз судим за хищения и угоны.

Как установило следствие, самое тяжкое преступление отморозок совершил в июле прошлого года. Он со своим младшим братом и его 16-летним другом пришёл к своей знакомой и стал ломиться к ней в дом. На крики и стук вышел сосед девушки сверху и матом попросил буяна успокоиться. Однако тот принялся избивать мужчину. Сначала на лестничной клетке, а потом и в его квартире. 

Когда калужанин потерял сознание, отморозок вынес из его дома плазменный телевизор, приставку «Триколор», планшет, колонки и с малолетними спутниками, которые ждали его на улице, принес украденное домой.

- После этого осужденный решил вернуться в квартиру потерпевшего, чтобы отыскать и похитить другое ценное имущество, - говорят в Следственном комитете. - На этот раз он, угрожая насилием, потребовал от своих двух младших братьев 12 и 13 лет и их 16-летнего друга помочь совершить хищение, однако последний отказался. Тогда осужденный с двумя братьями, не достигшими возраста уголовной ответственности, снова пришел в квартиру потерпевшего и похитил микроволновую печь.

Избитого калужанина обнаружили в тот же день и доставили в больницу, где ему поставили диагноз тупая травма с разрывами внутренних органов. Он скончался на следующее утро.

- На след преступника удалось выйти не сразу, - говорят в Следственном комитете. - Первоначально в совершении преступления был заподозрен другой человек, с которым у потерпевшего могли быть неприязненные отношения. Однако следователи и оперативники отрабатывали и другие версии. Спустя месяц через известный сайт частных объявлений удалось обнаружить украденный из квартиры планшет и через покупателя выйти на след виновного.

Мало того, уже после задержания выяснилось, что за день до него отморозок ограбил женщину на улице Телевизионной.

В ходе следствия было установлено, что несовершеннолетние братья отморозка состоят на учете в полиции, прогуливают школу, запугали сверстников своим «крутым» братом и во всем подражали ему.

Приговор, согласно которому осужденный ближайшие 13 лет проведет в колонии строго режима, пока в законную силу не вступил.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал убийство

Еще новости из рубрики «Криминал»

Отдать 200 000 просто так: зафиксирован всплеск интенет-мошенничеств 14.09.2017 12:33

Гастарбайтер обчистил в Калуге 19 дач 14.09.2017 12:18

5 автомобилей сгорели в Обнинске 13.09.2017 15:32

В центре Боровска снесли объект культурного наследия 13.09.2017 15:26

Молодой человек вырастил в своей квартире 122 куста конопли 12.09.2017 09:36

14.09.2017 12:04 438 12
14.09.2017 11:05 633 6
13.09.2017 23:52 964 5
Все народные новости →

Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 16 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 16 сентября, 12:00
Научное шоу и квест
Безумная лаборатория
сб 16 сентября, 15:00
Интеллектуальная игра
Дело в Соусе, кафе
вс 17 сентября, 17:00
"Почувствуй себя супергероем!"
Кафе-Бар-Буфет "Победа"

Концерты

пт 15 сентября, 16:30
Концертная программа, посвящённая Дню освобождения Калужской области
Калуга
пт 15 сентября, 19:00
Вечер Progressive classic и «Universal music band»
Дом музыки
пт 15 сентября, 21:00
Концерт группы "Elixir"
Ресторан "Бумажный Самолёт"
сб 16 сентября, 19:00
Концерт "Fjordwalker"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Оно
мама!
Напарник
В гостях у Элис
Новости компаний

«МегаФон. Начинается с тебя»

Филиал «Калугаэнерго» подключился к фестивалю #ВместеЯрче

Лайфхаки для пользователей Быстрого мобильного Интернета

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Опросы
Какое название должна носить новая дорога на Шопино? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

Новости партнеров

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.