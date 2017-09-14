Калужане догнали и скрутили грабителя

14.09.2017 14:21 1193

В четверг, 14 сентября, УМВД по Калужской области рассказали о двух молодых калужанах, которые на днях помогли задержать грабителя.

По предварительной информации, 76-летняя калужанка возвращалась домой с работы. На подходе к дому на улице Московской на неё напал мужчина, вырвал из рук сумку и побежал.

Пожилая женщина закричала. На крик подоспели двое молодых людей, находившихся неподалёку. Они бросились в погоню за грабителем, догнали его и скрутили, после чего вызвали полицию. Прибывший на место отряд ППС доставил грабителя в полицию. Им оказался 52-летний житель соседнего региона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».