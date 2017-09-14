Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Четверг, 14 сентября
67.77 / 69.91
$ 56.83 / 58.89
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Отдать 200 000 просто так: зафиксирован всплеск интенет-мошенничеств

14.09.2017 12:33 7 1991 Сергей ПЕТРОВ
Отдать 200 000 просто так: зафиксирован всплеск интенет-мошенничеств

В четверг, 14 сентября, Управление МВД по Калужской области опубликовало сообщение о всплеске мошенничеств на интернет-сайтах.

В качестве примеров полицейские приводят несколько особо показательных случаев.

- В Калуге под предлогом продажи мобильных телефонов злоумышленники завладели 7 700 и 8 600 рублями, принадлежащими добропорядочным гражданам, - говорят в областной полиции. - Также в областном центре под предлогом продажи прицела неустановленное лицо похитило 208 500 рублей. В Жуковском районе под предлогом продажи металлоискателя злоумышленник дистанционно завладел деньгами в сумме 11 000 рублей. В Людиновском районе под видом перевода денежных средств мошенники завладели 15 600 рублями, принадлежащими местной жительнице.

Чтобы кошельки мошенников не пополнялись за ваш счёт, полиция дает несколько рекомендаций:

  • старайтесь использовать формы расчетов, которые предполагают оплату товара при его получении;
  • не совершайте операции с использованием ваших банковских карт, если интернет-ресурс не вызывает у вас доверия;
  • никогда и никому не передавайте свои персональные данные и реквизиты  банковских карт (номер карты, срок окончания действия карты, трехзначный код безопасности на обороте карты), также не сообщайте одноразовые СМС-пароли (коды активации) для подтверждения интернет-операций.

- Помните: просьбы срочно оплатить товар, предложение слишком низкой цены, невозможность продавца связаться с Вами лично, желание общаться только через электронную почту - все это должно Вас насторожить, - говорят в заключение в полиции. - Чаще всего это уловки мошенников.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал мошенничество

Еще новости из рубрики «Криминал»

Отморозок забил калужанина до смерти и с малолетним братом обокрал его квартиру 14.09.2017 16:26

Гастарбайтер обчистил в Калуге 19 дач 14.09.2017 12:18

5 автомобилей сгорели в Обнинске 13.09.2017 15:32

В центре Боровска снесли объект культурного наследия 13.09.2017 15:26

Молодой человек вырастил в своей квартире 122 куста конопли 12.09.2017 09:36

14.09.2017 12:04 438 12
14.09.2017 11:05 633 6
13.09.2017 23:52 964 5
Все народные новости →

Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 16 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 16 сентября, 12:00
Научное шоу и квест
Безумная лаборатория
сб 16 сентября, 15:00
Интеллектуальная игра
Дело в Соусе, кафе
вс 17 сентября, 17:00
"Почувствуй себя супергероем!"
Кафе-Бар-Буфет "Победа"

Концерты

пт 15 сентября, 16:30
Концертная программа, посвящённая Дню освобождения Калужской области
Калуга
пт 15 сентября, 19:00
Вечер Progressive classic и «Universal music band»
Дом музыки
пт 15 сентября, 21:00
Концерт группы "Elixir"
Ресторан "Бумажный Самолёт"
сб 16 сентября, 19:00
Концерт "Fjordwalker"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Оно
мама!
Напарник
В гостях у Элис
Новости компаний

«МегаФон. Начинается с тебя»

Филиал «Калугаэнерго» подключился к фестивалю #ВместеЯрче

Лайфхаки для пользователей Быстрого мобильного Интернета

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Опросы
Какое название должна носить новая дорога на Шопино? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

Новости партнеров

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.