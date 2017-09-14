Отдать 200 000 просто так: зафиксирован всплеск интенет-мошенничеств

В четверг, 14 сентября, Управление МВД по Калужской области опубликовало сообщение о всплеске мошенничеств на интернет-сайтах.

В качестве примеров полицейские приводят несколько особо показательных случаев.

- В Калуге под предлогом продажи мобильных телефонов злоумышленники завладели 7 700 и 8 600 рублями, принадлежащими добропорядочным гражданам, - говорят в областной полиции. - Также в областном центре под предлогом продажи прицела неустановленное лицо похитило 208 500 рублей. В Жуковском районе под предлогом продажи металлоискателя злоумышленник дистанционно завладел деньгами в сумме 11 000 рублей. В Людиновском районе под видом перевода денежных средств мошенники завладели 15 600 рублями, принадлежащими местной жительнице.

Чтобы кошельки мошенников не пополнялись за ваш счёт, полиция дает несколько рекомендаций:

старайтесь использовать формы расчетов, которые предполагают оплату товара при его получении;

не совершайте операции с использованием ваших банковских карт, если интернет-ресурс не вызывает у вас доверия;

никогда и никому не передавайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт (номер карты, срок окончания действия карты, трехзначный код безопасности на обороте карты), также не сообщайте одноразовые СМС-пароли (коды активации) для подтверждения интернет-операций.

- Помните: просьбы срочно оплатить товар, предложение слишком низкой цены, невозможность продавца связаться с Вами лично, желание общаться только через электронную почту - все это должно Вас насторожить, - говорят в заключение в полиции. - Чаще всего это уловки мошенников.