Отдать 200 000 просто так: зафиксирован всплеск интенет-мошенничеств

В четверг, 14 сентября, Управление МВД по Калужской области опубликовало сообщение о всплеске мошенничеств на интернет-сайтах.
В качестве примеров полицейские приводят несколько особо показательных случаев.
- В Калуге под предлогом продажи мобильных телефонов злоумышленники завладели 7 700 и 8 600 рублями, принадлежащими добропорядочным гражданам, - говорят в областной полиции. - Также в областном центре под предлогом продажи прицела неустановленное лицо похитило 208 500 рублей. В Жуковском районе под предлогом продажи металлоискателя злоумышленник дистанционно завладел деньгами в сумме 11 000 рублей. В Людиновском районе под видом перевода денежных средств мошенники завладели 15 600 рублями, принадлежащими местной жительнице.
Чтобы кошельки мошенников не пополнялись за ваш счёт, полиция дает несколько рекомендаций:
- Помните: просьбы срочно оплатить товар, предложение слишком низкой цены, невозможность продавца связаться с Вами лично, желание общаться только через электронную почту - все это должно Вас насторожить, - говорят в заключение в полиции. - Чаще всего это уловки мошенников.
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