Гастарбайтер обчистил в Калуге 19 дач

26-летнего гастарбайтера обвиняют в серии краж. За несколько месяцев он обчистил 19 дач в пригороде Калуги.
- В дачные дома и подсобные помещения он проникал в отсутствие хозяев, разбивая оконные стекла или повреждая входных двери, - сообщает УМВД России по Калуге. - В основном добычей обвиняемого становились электроприборы, предметы из цветного металла, электропровода, не гнушался он и изделиями из пластмассы, а также репродукциями и шторами.
Мужчина заключён под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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