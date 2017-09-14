Гастарбайтер обчистил в Калуге 19 дач

26-летнего гастарбайтера обвиняют в серии краж. За несколько месяцев он обчистил 19 дач в пригороде Калуги.

- В дачные дома и подсобные помещения он проникал в отсутствие хозяев, разбивая оконные стекла или повреждая входных двери, - сообщает УМВД России по Калуге. - В основном добычей обвиняемого становились электроприборы, предметы из цветного металла, электропровода, не гнушался он и изделиями из пластмассы, а также репродукциями и шторами.

Мужчина заключён под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.