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5 автомобилей сгорели в Обнинске

13.09.2017 15:32 0 73

ЧП произошло в ночь на 13 сентября на парковке во дворе дома по ул. Любого 9а.  Машины здесь, как и в любом другом дворе стоят плотно друг к другу.  Первой загорелась "Шкода". Начало пожара и его развитие сняли на видео очевидцы. На кадрах чётко видно, что машина начинает гореть со стороны правого переднего колеса. В этом месте в автомобиле нет каких-либо приборов, из-за которых могло начаться возгорание. Аккумулятор и основная электрика находятся слева. Этот факт позволяет предположить, что причиной возгорания стал умышленный поджог.  За несколько минут пламя охватило ещё несколько автомобилей.  

- Мы когда вышли, она уже горела. Вначале чуть-чуть горело, но пока всё приехало – уже всё полыхало, - говорит одна из пострадавших Дарья.

Для тушения к месту пожара прибыли 2 пожарных расчёта, которые залили машины специальной пеной. Пламя бушевало сильно, что хорошо видно на кадрах видео. Пожарным не сразу удалось справиться с огнём. 

В результате две машины уничтожены полностью, ещё три сильно пострадали. Владелец сгоревшей "Шкоды" не понимает, кто мог поджечь авто: с его слов, врагов у него нет. Конфликтов из-за парковки не было. Версию короткого замыкания он полностью отрицает, так как автомобиль был практически новый, пробег менее 30 тысяч километров. Дополнительного электронного оборудования установлено не было.

Основной версией возгорания является умышленный поджог, однако полицейские совместно с пожарными инспекторами рассматривают все версии.

Фото, видео: Александр Нефёдов


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Тэги: криминал поджог

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