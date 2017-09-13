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Зам. главного надзирателя России подозревается в краже миллиарда через калужское предприятие

13.09.2017 13:48 15 1188
Зам. главного надзирателя России подозревается в краже миллиарда через калужское предприятие

В среду, 13 сентября, в Москве задержали заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова (на фото). В его московских квартирах идут обыски.

Как сообщает РБК  со ссылкой на свои источники в органах, Коршунов подозревается в том, что вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» Андреем Мухетдиновым создал преступную группу, которая крала средства, предназначенные для бюджета страны.

ФГУП «Калужское» - это предприятие, которое имеет в областном центре два офиса – один на улице Салтыкова-Шедрина, 76а, второй на Николо-Козинской, 129. Предприятие занимается организацией работы сети интернет-магазинов для заключённых. По версии следствия,  Мухетдинов и Коршунов могли украсть более миллиарда государственных рублей.

- Действовали они следующим образом, - рассказывает РБК основатель правозащитного проекта «Gulagu.net» Владимир ОСЕЧКИН, занимавшийся общественным расследованием. - Коршунов пролоббировал назначение на должность ФГУП «Калужское» своего друга Андрея Мухетдинова… У предпринимателей были контракты со ФСИН Москвы, по которым 18% от оборота они перечисляли в бюджет. Коршунов замкнул все контракты предпринимателей на ФГУП «Калужское», вместо действующих предпринимателей посадил своих доверенных лиц и забрал интернет-оборудование.

По данным Осечкина, после этих изменений отчисления в бюджет перестали приходить.

Помимо этого, вопросы у следствия могли возникнуть и в связи с хищением государственных денег при  строительстве СИЗО «Кресты 2». В июне Счетная палата нашла на этой стройке нарушения. Согласно ее отчету, ФСИН грубо исказила отчётность, занизив долг почти на 768 миллионов рублей. 

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС


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