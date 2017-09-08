Мужчина сядет на 7 лет за попытку убить своего недруга

29-летний житель поселка Пятовский признан виновным в покушении на убийство и незаконное проникновение в жилище.

9 марта 2016 года мужчина через окно проник в чужую квартиру, расположенную на первом этаже. Там с матерью проживал его знакомый, с которым у него был давний конфликт. В этот момент он спал.

- 29-летний мужчина попытался совершить убийство спящего мужчины, нанося многочисленные удары ножом, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Однако завершить задуманное ему не удалось, потерпевший проснулся, вступил в борьбу с нападавшим и смог убежать из квартиры.

Суд приговорил 29-летнего мужчину к 7 годам и одному месяцу лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.