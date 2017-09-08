Вынесен приговор мужчине, избившему подростка на детской площадке

33-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 16-летнего подростка. Напомним, что конфликт случился в августе 2016 года.

- Около 9 вечера 16-летний подросток вместе с друзьями играл в мяч во дворе одного из домов. В это время беременная женщина потребовала от подростков покинуть двор, поскольку они шумели и мешали ей укладывать спать детей, - сообщает 8 сентября калужское региональное управление Следственного комитета.

Однако молодые люди продолжили играть во дворе.

- При этом они сами конфликт не провоцировали, никому не досаждали и никого не оскорбляли, - подчёркивают в СК.

Подвыпивший муж беременной женщины решил разобраться с подростками.

- Он схватил 16-летнего парня за шею, повалил на землю и стал прижимать к земле. После этого, ударив ногой по телу, отпустил парня, - добавляют в СК. - В результате у потерпевшего был поврежден шейный позвонок, что повлекло причинение тяжкого вреда его здоровью.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.