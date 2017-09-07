Участковый избил мужчину в Козельске

В Козельском районе по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Их обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что в отделении полиции находился 54-летний мужчина, которого задержали за появление в общественном месте в пьяном виде.
- Установлено, что участковый составил в отношении задержанного административный протокол, внеся в него заведомо ложные сведения о совершенном правонарушении, с целью его дальнейшего задержания, - сообщает в четверг, 7 сентября, прокуратура Калужской области.
На медицинское освидетельствование мужчину не направили.
- При составлении административного материала участковый не разъяснил мужчине права, протокол об административном правонарушении для ознакомления не представил, копию протокола не вручил, - добавляют в прокуратуре. - Кроме того, в ходе проверки установлено, что участковый причинил задержанному телесные повреждения.
А затем страж порядка передал мужчину в дежурную часть, где приняли решение о его задержании.
Заместитель прокурора района вынес постановление об освобождении задержанного.
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