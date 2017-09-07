У калужской студентки нашли крупную партию наркотиков

Во вторник, 5 сентября, у 24-летней студентки одного из вузов Калуги нашли крупную партию наркотиков – 300 граммов метилэфедрона.
Полиция возбудила уголовное дело. Девушке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщает 7 сентября прокуратура Калужской области.
- В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу, - подчёркивают в ведомстве.
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