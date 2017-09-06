В Калуге вынесли приговор организаторам подпольных игровых клубов

На днях вынесен приговор четырём калужанам – 36-летнему организатору преступной группы и трём его подельникам. Их признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.
Мужчины организовали три игровых клуба в Калуге – на улицах Кирова и Московской, сообщает 6 сентября калужское региональное управление Следственного комитета.
Суд приговорил членов преступной группы к лишению свободы на срок от 1,5 до 2 лет условно с испытательным сроком 4 года, в течение которого осужденные должны будут доказать свое исправление.
34 игровых автомата и игровые платы от них уничтожены на полигоне.
Фото: СК по Калужской области.
|
Мужчина забыл, как зарезал знакомого 06.09.2017 12:00
На 300 калужан завели уголовные дела за неуплату алиментов 06.09.2017 11:25
11 иностранцев задержали в Грабцево 06.09.2017 09:54
Калужанин прописал в своей квартире более 90 гастарбайтеров 05.09.2017 12:58
18 мобильников пытались вынести из торгового центра в Калуге 04.09.2017 13:00
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: