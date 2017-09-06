В Калуге вынесли приговор организаторам подпольных игровых клубов

На днях вынесен приговор четырём калужанам – 36-летнему организатору преступной группы и трём его подельникам. Их признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

Мужчины организовали три игровых клуба в Калуге – на улицах Кирова и Московской, сообщает 6 сентября калужское региональное управление Следственного комитета.

Суд приговорил членов преступной группы к лишению свободы на срок от 1,5 до 2 лет условно с испытательным сроком 4 года, в течение которого осужденные должны будут доказать свое исправление.

34 игровых автомата и игровые платы от них уничтожены на полигоне.

Фото: СК по Калужской области.