Мужчина забыл, как зарезал знакомого

В Обнинске прокуратура направила в суд уголовное дело 56-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве.
- Как установлено в ходе следствия, в декабре 2016 года обвиняемый находился у себя в квартире со своим знакомым, где они употребляли спиртные напитки, - рассказали в среду, 6 сентября, в прокуратуре Калужской области. - Между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему не менее 8 ударов ножом в область груди и шеи. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Обвиняемый вину в совершении убийства не признаёт. О событиях того дня он ничего не может сказать, так как, по его словам, много выпил тогда и ничего не помнит.
По уголовной статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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