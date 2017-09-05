Калужанин прописал в своей квартире более 90 гастарбайтеров

Прокуратура Калуги в ходе проверки выявила факты массовой фиктивной регистрации иностранцев.
Так, 65-летний калужанин с мая по июль этого года прописал в своей квартире на улице Мичурина 25 гастарбайтеров, а 58-летний мужчина с апреля по июль в своей квартире на Болотникова – более 90 мигрантов, сообщает 5 сентября областная прокуратура.
Полиция возбудила уголовные дела. Мужчинам грозит до трёх лет лишения свободы.
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