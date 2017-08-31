Ревнивец ударил жену табуреткой

31.08.2017 15:29 956

34-летнего жителя Обнинска обвиняют в легком причинении вреда здоровью супруги. Находясь на кухне, он ударил свою жену по голове табуреткой. Женщина обратилась в полицию.

- Как было установлено в ходе расследования, причиной конфликта стала ревность мужа, которому не понравилось, что жена слишком долго общается через Интернет в телефоне, - сообщает в четверг, 31 августа, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Следствие продолжается. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.