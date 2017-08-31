В квартире безработного нашли теплицу с коноплёй

В Калужской области в эти дни проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2017». Его цель - выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В рамках этой операции, в посёлке Кудиново полицейские нашликвартиру, хозяин которой оборудовал в комнате теплицу для выращивания конопли.
- В ней было всё необходимое для гидропоники: теплоизоляция, большие горшки, обогреватель, термометр, - сообщает в четверг, 31 августа, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Стражи порядка изъяли 4 растения и 12 граммов готового наркотического средства. В отношении 30-летнего, неработающего хозяина теплицы возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
А в лесу у села Ильинское оперативники обнаружили импровизированную делянку, на которой рос 21 куст конопли. В культивировании растений подозревается 25-летний ранее судимый житель Малоярославецкого района.
Фото: кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола»
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