Мошенник продал мифическую машину аж шестерым

28-летний житель Малоярославца признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает во вторник, 29 августа, пресс-служба малоярославецкой полиции.

С февраля по ноябрь прошлого года мужчина вместе с неустановленным следствием лицом разместил на сайте Avito.ru объявление о продаже автомобиля, который им не принадлежал. Сначала по объявлению позвонил житель Рязани.

- В телефонном разговоре «продавцы» сообщили недостоверные сведения о праве собственности на автомобиль, после чего попросили перевести задаток на счет банковской карты, - говорят в полиции. - Мужчина перевёл 200 тысяч рублей.

«Продавцы» тут же сняли и поделили деньги. Аналогичным образом мошенники продали автомобиль ещё пятерым людям. Ущерб составил более 440 тысяч рублей. Мошенника приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.