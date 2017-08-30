Мошенник продал мифическую машину аж шестерым

28-летний житель Малоярославца признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает во вторник, 29 августа, пресс-служба малоярославецкой полиции.
С февраля по ноябрь прошлого года мужчина вместе с неустановленным следствием лицом разместил на сайте Avito.ru объявление о продаже автомобиля, который им не принадлежал. Сначала по объявлению позвонил житель Рязани.
- В телефонном разговоре «продавцы» сообщили недостоверные сведения о праве собственности на автомобиль, после чего попросили перевести задаток на счет банковской карты, - говорят в полиции. - Мужчина перевёл 200 тысяч рублей.
«Продавцы» тут же сняли и поделили деньги. Аналогичным образом мошенники продали автомобиль ещё пятерым людям. Ущерб составил более 440 тысяч рублей. Мошенника приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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