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Мошенник продал мифическую машину аж шестерым

30.08.2017 10:18 2 145 Елена Французова
Мошенник продал мифическую машину аж шестерым

28-летний житель Малоярославца  признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает во вторник, 29 августа, пресс-служба малоярославецкой полиции.

С февраля по ноябрь прошлого года мужчина вместе с неустановленным следствием лицом разместил на сайте Avito.ru объявление о продаже автомобиля, который им не принадлежал. Сначала по объявлению позвонил житель Рязани.

- В телефонном разговоре «продавцы» сообщили недостоверные сведения о праве собственности на автомобиль, после чего попросили перевести задаток на  счет банковской карты, - говорят в полиции. - Мужчина перевёл 200 тысяч рублей. 

«Продавцы» тут же сняли и поделили деньги. Аналогичным образом мошенники продали автомобиль ещё пятерым людям. Ущерб составил более 440 тысяч рублей. Мошенника приговорили к  4 годам и  6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 


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Тэги: криминал мошенничество

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