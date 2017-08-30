17-летний подросток с подельниками взламывал машины

В июле в дежурную часть в Медынском районе обратились несколько автомобилистов. Они заявили о пропаже имущества из машин.
В ходе осмотров мест происшествий выяснилось, что неизвестные лица в одном из случаев взломали дверь авто, а в трёх остальных - просто открыли их, так как машины не были закрыты.
- Общая сумма ущерба составила 8800 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Записи камер видеонаблюдения позволили оперативникам составить портрет одного из предполагаемых преступников. В итоге был задержан 19-летний житель Износковского района. Он во всём сознался, после чего были задержаны ещё двое молодых людей 17-ти и 22-х лет.
Всех троих обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
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