17-летний подросток с подельниками взламывал машины

30.08.2017 08:56 466

В июле в дежурную часть в Медынском районе обратились несколько автомобилистов. Они заявили о пропаже имущества из машин.

В ходе осмотров мест происшествий выяснилось, что неизвестные лица в одном из случаев взломали дверь авто, а в трёх остальных - просто открыли их, так как машины не были закрыты.

- Общая сумма ущерба составила 8800 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Записи камер видеонаблюдения позволили оперативникам составить портрет одного из предполагаемых преступников. В итоге был задержан 19-летний житель Износковского района. Он во всём сознался, после чего были задержаны ещё двое молодых людей 17-ти и 22-х лет.

Всех троих обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.