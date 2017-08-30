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17-летний подросток с подельниками взламывал машины

30.08.2017 08:56 1 466
17-летний подросток с подельниками взламывал машины

В июле в дежурную часть в Медынском районе обратились несколько автомобилистов. Они заявили о пропаже имущества из машин.

В ходе осмотров мест происшествий выяснилось, что неизвестные лица в одном из случаев взломали дверь авто, а в трёх остальных - просто открыли их, так как машины не были закрыты.

- Общая сумма ущерба составила 8800 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Записи камер видеонаблюдения позволили оперативникам составить портрет одного из предполагаемых преступников. В итоге был задержан 19-летний житель Износковского района. Он во всём сознался, после чего были задержаны ещё двое  молодых людей 17-ти и 22-х лет.

Всех троих обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.


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