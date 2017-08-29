Рабочих обвиняют в смертельном отравлении семьи угарным газом

Следователи считают рабочих виновным в отравлении угарным газом калужской семьи. ЧП произошло в Калуге на улице Баррикад 21 января 2016 года. Тогда от газа погиб полуторагодовалый ребенок и его бабушка. Также пострадали родители малыша. Мама получила серьезное отравление. Расследование завершено только сейчас, и, по версии следствия, газовый водонагреватель был установлен с нарушениями технологии.
- При соединении гофрированной трубы и выходного отверстия колонки была использована бумажная малярная лента, которая не обеспечивала герметичность соединения, - объясняет ошибку рабочих пресс-служба регионального следственного комитета. - Специальный переходный термостойкий элемент использован не был, гофрированная труба вставлена в газоотводящий канал на полную глубину канала.
В итоге вентиляция оказалась значительно перекрыта. Бумажный скотч со временем отклеился. Угарный газ начал поступать в квартиру.
Следователи возбудили дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц».
Виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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