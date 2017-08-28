На Яченском водохранилище обокрали подростков-велосипедистов

В Калуге молодые люди 20 и 21 года подозреваются в похищении велосипедов. Мужчины отдыхали на Яченском водохранилище. Здесь же они познакомились с подростками.
- Установив с ними доверительные отношения, мужчины под предлогом покататься на двухколесном транспорте, завладели двумя велосипедами стоимостью 12 000 и 13 000 рублей, - сообщает в воскресенье, 27 августа, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
На велосипедах они уехали с Яченского водохранилища. А затем спрятали их в парке. Похитителям велосипедов грозит до двух лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
|
Продавщица приворовывала в ювелирном магазине 25.08.2017 11:55
17 лет получил мигрант за убийство девушки и её матери 25.08.2017 08:46
Калужанка угнала велосипед 24.08.2017 11:10
Калужанка заплатит 100 тысяч за регистрацию мигрантов 22.08.2017 15:17
Забавы ради молодые люди жестоко избили прохожего 22.08.2017 08:33
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: