На Яченском водохранилище обокрали подростков-велосипедистов

В Калуге молодые люди 20 и 21 года подозреваются в похищении велосипедов. Мужчины отдыхали на Яченском водохранилище. Здесь же они познакомились с подростками.

- Установив с ними доверительные отношения, мужчины под предлогом покататься на двухколесном транспорте, завладели двумя велосипедами стоимостью 12 000 и 13 000 рублей, - сообщает в воскресенье, 27 августа, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

На велосипедах они уехали с Яченского водохранилища. А затем спрятали их в парке. Похитителям велосипедов грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается.