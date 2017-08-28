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На Яченском водохранилище обокрали подростков-велосипедистов

28.08.2017 14:03 1 195 Елена Французова
На Яченском водохранилище обокрали подростков-велосипедистов

В Калуге молодые люди 20 и 21 года подозреваются в похищении велосипедов.  Мужчины отдыхали на Яченском водохранилище. Здесь же они познакомились с подростками. 

 - Установив с ними доверительные отношения, мужчины под предлогом покататься на двухколесном транспорте, завладели двумя велосипедами стоимостью 12 000 и 13 000 рублей, - сообщает в воскресенье, 27 августа, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

На велосипедах они уехали с Яченского водохранилища. А затем спрятали их в парке. Похитителям велосипедов грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается.


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Тэги: криминал

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