Продавщица приворовывала в ювелирном магазине

В пятницу, 25 августа, полиция Калуги сообщила о раскрытии кражи золота в одном из ювелирных магазинов города.
Его хозяин обратился с заявлением, когда обнаружил недостачу украшений на 130 тысяч рублей. По версии оперативников, которые занимались расследованием, кражами в течение месяца занималась продавщица, которая недавно устроилась на работу.
Она потихоньку таскала украшения с витрин. Часть из них она продала через Интернет, а часть сдала в ломбард, сообщает пресс-служба УМВД по Калуге. Возбуждено уголовное дело, а подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.
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